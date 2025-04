Sabato l’inaugurazione della panchina gigante

Sopra la panca, la vista spazia su un nuovo stupendo angolo naturale di Bagno di Romagna e dintorni. Lo comunica l’Amministrazione del Comune termale d’Alto Savio, che, così, esordisce con una nota indirizzata ai cittadini: "E’ con grande emozione che vi invitiamo a vivere insieme un momento davvero speciale per la nostra comunità. Sabato 12 aprile inaugureremo la nostra Big Bench #401. Una panchina fuori scala, capace di farci sentire di nuovo bambini, di regalarci una prospettiva diversa sul mondo, di fermarci a riflettere e lasciarci avvolgere dalla bellezza che ci circonda. Ritrovo alle 15 al Piccolo Bar, via Manin, 96, Bagno. Da lì partirà una breve camminata nel suggestivo Bosco del Benessere del Parco del Palagio, fino a raggiungere la nostra Panchina Gigante. Alle 16, ci sarà il taglio del nastro, cui seguirà un gustoso brindisi e una merenda conviviale. Un momento intimo e autentico, per sentirci parte di una comunità viva e attenta al valore delle piccole grandi cose".

"Questa panchina – sottolinea poi la Giunta – non è solo una installazione, ma un invito a riscoprire il piacere di una passeggiata, a concedersi un attimo di pausa, e a guardare il nostro territorio con occhi nuovi. Un’opera possibile grazie al prezioso lavoro volontario di chi ama profondamente Bagno di Romagna e alla manifattura artigianale della falegnameria Giovannetti e del fabbro Albini. Insieme abbiamo realizzato un punto speciale da visitare, vivere e custodire con orgoglio".

Punti passaporto e timbro: Piccolo Bar (0543/911027), Tabacchi Foto Lazzari, Piazza Ricasoli, 10, Bagno (0543/911383).

gi. mo.