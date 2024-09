Sabato nel piazzale dell’Ippodromo inaugura il Luna Park

Tutto pronto per il tradizionale appuntamento con il Luna Park autunnale a Cesena. Sabato l’inaugurazione presso il piazzale antistante all’Ippodromo che rimarrà poi in funzione fino a domenica 27 ottobre, con nuove attrazioni in fase di allestimento. Confermate anche le due feste infrasettimanali per giovedì 10 con La festa del Latte e giovedì 17 con La Festa del Bambino, con biglietti promozionali distribuiti anche davanti le scuole. Saranno inoltre disponibili presso le edicole i consueti biglietti riduzione.