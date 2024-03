Saber, almeno venti giorni fuori dal campo

Lesione di primo grado al flessore della gamba destra: è questo l’esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto ieri pomeriggio Hraiech Saber (nella foto) e che tradotto significa almeno venti giorni di stop per lui.

Mister Domenico Toscano potrebbe riaverlo a disposizione il 30 marzo per la gara interna contro il Pescara.

Gli approfondimenti clinici hanno quindi confermato quello che già si temeva dopo aver visto l’ex Padova uscire dolorante martedì sera a Carrara solo pochi minuti dopo essere entrato in campo a metà ripresa al posto di David.

Saber aveva già saltato i match contro Pineto e Virtus Entella per un affaticamento allo stesso muscolo, un problema evidentemente non completamente risolto e che il brevissimo scampolo di gara di martedì sera in Toscana ha contribuito ad aggravare.

La squadra intanto continua a preparare la delicatissima sfida contro il Gubbio di lunedì prossimo, con Toscano che, rispetto a Carrara, ritroverà solo i due squalificati De Rose e Kargbo. Nessuno degli assenti per infortunio sarà invece a disposizione contro gli umbri. Simone Pieraccini lo si rivedrà probabilmente domenica 17 marzo contro la Vis Pesaro, mentre Simone Corazza e Daniele Donnarumma dovrebbero ritornare nei ranghi per la seconda trasferta consecutiva sette giorni dopo a Lucca.

Ricordiamo invece che lunedì sera mancherà anche Roberto Ogunseye, espulso in Toscana e fermo ai box per squalifica per una giornata.

In generale quello delle assenze, e in particolare per infortunio, è un tema che rischia di complicare non poco il cammino del Cavalluccio in un questa fase finale di campionato. Nove punti di vantaggio a otto giornate dalla fine sono sempre un bel vantaggio, chiunque ci avrebbe messo la firma all’inizio della stagione, ma la corsa rimane comunque aperta e i giochi sono tutt’altro che chiusi.

Andrea Baraghini