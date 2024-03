Saber ancora out. Rientra Ogunseye

Dopo il giorno di riposo concesso da Toscano i bianconeri si ritrovano oggi a Villa Silvia per a preparare la sfida di domenica (si gioca alle 20,45) in trasferta a Pesaro. Sul fronte infortunati Corazza, Pieraccini e Donnarumma già dalla scorsa settimana hanno cominciato a lavorare sul campo anche se con un programma differenziato, la situazione si valuterà giorno per giorno. Per tutti e tre il punto interrogativo è d’obbligo in vista di domenica. Ancora solo terapie invece per Saber che salterà di sicuro i prossimi due incontri, lo si potrebbe rivedere il 30 marzo contro il Pescara. A Pesaro rientrerà Roberto Ogunseye, che ha scontato la giornata di squalifica conseguenza del rosso preso a Carrara, lunedì sera sono stati invece ammoniti De Rose, Pierozzi e Kargbo ma nessuno di loro era in diffida.

Andrea Baraghini