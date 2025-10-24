Saccheggiavano le auto: colti sul fatto dagli agenti

Cesena, 24 ottobre 2025 – La Polizia di Stato ha arrestato un libico 38enne e un tunisino 23enne mentre stavano rubando oggetti dentro alcune auto parcheggiate. Gli agenti del Commissariato di Cesena nella martedì scorso hanno arrestato i due giovani, colti in flagranza di reato davanti al centro commerciale Lungosavio, mentre aprivano alcune auto parcheggiate forzandole per impossessarsi di diversi effetti personali che avevano trovato all’interno.

L’intervento della Polizia di Stato è stato effettuato in seguito a una chiamata al numero di emergenza da parte di un cittadino che aveva notato due persone, prima aggirarsi con fare sospetto tra le auto parcheggiate e, poi, forzarle. Nel giro di pochi minuti un equipaggio delle Volanti si è portato sul luogo della segnalazione, dove senza difficoltà i poliziotti hanno intercettato le due figure grazie alla loro descrizione offerta dal cittadino con la chiamata al 112.

Gli operatori delle Volanti hanno bloccato immediatamente i due soggetti, che nel frattempo si erano portati all’ingresso del centro commerciale, e li hanno sottoposti a perquisizione personale che ha dato esito positivo dal momento che sono stati rinvenuti, occultati all’interno di uno zaino, alcuni indumenti e materiale per il cambio dei pneumatici che erano stati asportati dalle vetture parcheggiate e forzate, così come tra l’altro confermato dai legittimi proprietari. I due ladri, un libico e un tunisino senza fissa dimora con a loro carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati dichiarati in arresto per il concorso nel reato di furto aggravato. Mercoledì 22 l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria durante l’udienza in Tribunale. Sono stati entrambi rimessi in libertà con la prescrizione dell’obbligo di firma presso la Polizia Giudiziaria.

e. p.