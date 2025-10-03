Sacchetti e pinze per tenere ’Pulito il mondo’

Torna "Puliamo il Mondo", l’iniziativa organizzata in collaborazione tra il Comune di Cesenatico e Legambiente. Il primo appuntamento è domani pomeriggio con il ritrovo alle 15 in piazza "Pio La Torre" nel quartiere Madonnina. Qui i volontari di Legambiente Forlì-Cesena, con in testa il presidente Francesco Occhipinti, allestiranno un banchetto per la distribuzione di materiale come sacchetti, pinze e guanti, a tutti i partecipanti, i quali potranno scegliere in quale area svolgere la loro attività.

"Puliamo il mondo" è una delle campagne di volontariato ambientale più note e ha come obiettivo quello di liberare dai rifiuti e dall’incuria, in parchi, giardini, nelle strade, nelle piazze, lungo i corsi d’acqua e nelle spiagge. Si tratta, di fatto, di una campagna a carattere educativo-ambientale che mira a coinvolgere persone di ogni età, per sensibilizzarle al problema dell’abbandono irresponsabile dei rifiuti, che tanti problemi causa in termini igienici, di decoro e di cattivo impatto visivo.

La finalità dell’evento è quello di sensibilizzare i partecipanti sull’importanza di smaltire correttamente i rifiuti, nonché al tema della prevenzione e riduzione dei rifiuti prodotti, a partire dalle abitudini quotidiane in casa.

g.m.