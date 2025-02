"Sacco dei Bretoni, dov’è finita la targa?"

Fa discutere il mistero della scomparsa della targa commemorativa della strage di Cesena o sacco dei Bretoni del 1377. La scoperta risale ad alcuni giorni fa, quando un gruppo di cittadini recatisi presso la piazzetta intitolata alla memoria dei cesenati trucidati nell’eccidio del XIV secolo hanno constatato la sparizione della targa stessa.

Sul tema il consigliere Comunale Enrico Castagnoli ha depositato una interrogazione: "Chiediamo a questa amministrazione perché la targa non sia più al suo posto, se sia dovuto a un atto maldestro o a un atto vandalico e da quanto tempo si versi in questa situazione. Purtroppo Cesena non è nuova ad atti che deturpano le nostre tradizioni e la nostra memoria. Penso a quando l’opera d’arte la ‘Ruota umana’ di Amedeo Masacci è stata gettata in una discarica e fusa come un ferro vecchio o quando la targa apposta in Valdoca, presso la casa del poeta locale Walter Galli, è stata rimossa e mai più ricollocata".

"L’amministrazione comunale – prosegue Castagnoli – deve darci delle risposte chiare. L’intenzione di valorizzare la memoria storica del sacco dei Bretoni è un obiettivo condivisibile, ma come avverrà? Per questo nell’interrogazione chiediamo quella concretezza sulle modalità e sui tempi di realizzazione, che in passato non sempre è stata dimostrata".