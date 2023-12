Sacerdote riminese racconta all’ospedale l’esperienza coi disabili

Per gli incontri della Cappellania del ’Bufalini’ don Lanfranco Bellavista, prete riminese della comunità di Montetauro, interverrà sull’esperienza di comunità permanente con bambini e portatori handicap stasera alle 20.30 alla sala convegni dell’ospedale Bufalini. Guidata dal cappellano don Fiorenzo Castorri, la Cappellania è un organismo istituito per esprimere vicinanza ai malati. Composta da personale medico, operatori sanitari diaconi e ministri straordinari dell’eucaristia che di domenica si recano a far visita e distribuiscono la comunione ai ricoverati. L’incontro di questa sera si iscrive nell’ambito di una serie di inziative culturali promosse dalla Capellania.