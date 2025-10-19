Sacim in liquidazione. Uil: "Tutela ai lavoratori"

Scendono in campo la Uil e la Uilm, che chiedono unità e un percorso concreto per il rilancio della Sacim, storica azienda del territorio cesenate. "L’apertura della liquidazione giudiziale della Sacim – dicono Paolo Manzelli, segretario generale Uil Cesena, e Fabrizio Ronconi segretario generale Uilm-Uil Cesena - segna un duro colpo per tutti i lavoratori per tutte le lavoratrici e per l’intero tessuto produttivo del territorio cesenate. In questa fase serve serietà, responsabilità e soprattutto capacità di unire i lavoratori.

Alla luce della attuale situazione dell’azienda Sacim, la Uilm di Cesena ritiene che negli anni possono essere stati commessi errori gestionali, oggi tuttavia serve guardare avanti per costruire insieme una prospettiva industriale credibile per il futuro.

La priorità assoluta è tutelare i livelli occupazionali e i diritti acquisiti, a partire dal reddito, e avviare subito un confronto con le istituzioni locali e regionali per favorire l’individuazione di un soggetto imprenditoriale o industriale interessato al rilancio dell’azienda e valorizzare il patrimonio di conoscenza e capacità che tutti i lavoratori dell’Azienda esprimono".

La Sacim rappresenta un patrimonio di competenze, professionalità e valore umano che non può e non deve andare disperso.

"Questo non è il momento per dividersi – proseguono i sindacalisti –. La storia del lavoro ci insegna che le battaglie si vincono quando i lavoratori restano uniti, dimostrando ai potenziali acquirenti che dietro un marchio storico esiste una comunità di persone capace di produrre valore economico e sociale. Un’azienda può rinascere solo se chi la fa vivere ogni giorno resta compatto e determinato. Compito che appartiene al sindacato che deve privilegiare l’interesse dei lavoratori alle immagini di facciata".

Per la Uilm, tutelare i lavoratori e le lavoratrici significa creare le condizioni per un futuro industriale sostenibile, fondato sul lavoro, reddito e dignità. "Non servono slogan o contrapposizioni – proseguono Manzelli e Ronconi – serve dialogo, responsabilità e un impegno comune per costruire soluzioni reali e concrete".

Nei prossimi giorni la Uilm sarà in fabbrica e nelle assemblee per ascoltare i lavoratori e le lavoratrici per definire insieme un percorso condiviso che mantenga viva la Sacim e il suo grande valore per il territorio cesenate.