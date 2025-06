Saggio di fine anno per la Dance Dream

Venerdì e sabato alle 20.30 al teatro Bogart di Cesena si terrà il saggio di fine anno accademico della Dance Dream, la scuola di danza di Cesenatico. Quest’anno lo spettacolo, seguito dalla direttrice artistica e regista Ilaria Esposito, si intitola "Evolution" ed è una sorta di viaggio nel tempo raccontato attraverso il linguaggio universale della danza. "Il nostro intento – spiega Esposito – è raccontare l’evoluzione della specie umana, dal cavernicolo del giurassico ai giorni nostri. Quindi, attraverso la danza, cercheremo di rappresentare tutte le epoche storiche fino ad arrivare, tra un balletto e l’altro, all’epoca della contemporaneità". Saranno proposte coreografie di classica, modern jazz e contemporanea "Broadway stile". Sul palco anche la sezione della "Tap Accademy" che porterà in scena uno show di tip tap. Protagonisti, come sempre, i danzatori di ogni età, dai 3 ai 26 anni. Da segnalare domenica 7 giugno, alle 16, il debutto dei piccoli allievi di "Giocodanza" (3-4 anni), e primo corso (5-6 anni), che parteciperanno ad uno spettacolo in versione ridotta. È di alto livello il roster dei docenti che, nel corso dell’anno accademico, ha preparato lo spettacolo. Le coreografie, infatti, sono di Ilaria e Federica Esposito, Valentina Poggi, Rocco Suma, Stefano Bontempi e Silvia Ferraris. La "due giorni" del Bogart chiude ufficialmente la stagione dei saggi della Dance Dream che aspetta tutti, dal 30 giugno al 4 luglio, per "Cesenatico Estate in danza", giunto alla quinta edizione.

g.m.