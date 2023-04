Sagra dei raperonzoli ritorno alla tradizione

Domenica 16 a San Giovanni in Galilea, la storica frazione sul colle più alto del comune di Borghi, tornerà l’antica sagra dei raperonzoli, organizzata dalla Pro Loco di Borghi. Alle 9.30 camminata assieme a Edgardo e Oriano con partenza dal Museo Renzi lungo i sentieri del raperonzolo, l’amata radice difficile da reperire per la sua natura selvatica che nasce in calanchi umidi e poco ombreggiati. Alle 12 apertura dello stand gastronomico presso l’ex ristorante Pezzi dove si potrà pranzare anche in caso di maltempo. Alle 14.30 musica dal vivo con l’orchestra ’La Terza Idea’. Ancora una volta protagonista sarà il raperonzolo, la preziosa insalata, o cicoria selvatica, gustosa da mangiare, che è cresciuta nei boschi, nei terreni incolti, nei calanchi, soprattutto dove c’è una maggiore umidità e non c’è sole.

Gli abitanti di San Giovanni in Galilea hanno iniziato a raccogliere, a pulire e a preparare i raperonzoli per le centinaia di persone che si recheranno sullo storico colle. Una tradizione che si perde a memoria d’uomo. Gli anziani ricordano che quando erano piccoli la gente arrivava a piedi anche dai paesi vicini, portando sporte e ’legacce’, la classica ligaza romagnola, contenenti uova sode, pagnotte di Pasqua, vino e salame. In dolce allegria, all’aperto o nelle vecchie osterie, ciascuno consumava il proprio pranzo e poi venivano gustati crudi i classici ’rapunzli’ che i vari osti avevano preparato, condendoli con olio, aceto rosso e sale.

A San Giovanni in Galilea delle undici osterie di un tempo non c’è più traccia. L’ultima ha chiuso nel 1983. Dei due circoli, Arci e Acli, è rimasto solo quest’ultimo denominato ’Casa della Compagnia’. Nel dopoguerra la frazione contava oltre 600 abitanti. Oggi a San Giovanni in Galilea, fra borgo e campagna, sono rimaste circa 70 persone che formano una trentina di famiglie.

Ermanno Pasolini