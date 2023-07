Sagra del cinghiale e ’Pentathlon del boscaiolo’

di Gilberto Mosconi

Oggi e domani tradizionale ’Sagra del cinghiale’ arrivata alla 40ª edizione, corredata nella giornata di domenica dalle gare del coinvolgente e avvincente ’Pentathlon del boscaiolo’ (20ª edizione), nel suggestivo borgo di Montecoronaro di Verghereto. Entrambe le iniziative sono promosse dalla Pro Loco, che nei giorni scorsi ha festeggiato il 50° anniversario della propria costituzione. Se la ’Sagra del cinghiale’ era tornata in campo già anno scorso, dopo lo stop per la pandemia Covid19, Il ’Pentathlon del boscaiolo’ torna a Montecoronaro dopo 3 anni di sospensione. Anche quest’anno la ’due giorni’ di Montecoronaro è ricca di appuntamenti, iniziative, musica, spettacoli, con stand gastronomici aperti a mezzogiorno e alla sera, che propongono anche polenta e tagliatelle con ragù di cinghiale. Tra i vari appuntamenti, oggi alle 9 ci sarà un’escursione a monte Castelvecchio, con santa messa al campo alle 11.

Dalle 18 è in programma l’esibizione del gruppo ballerini Settecrociari, oltre a intrattenimento musicale, mostre, giochi di una volta in legno, luna park, mostra mercato e di piante ornamentali nell’area della sagra. Domani avrà luogo il ’Pentathlon del boscaiolo’, che vedrà le squadre in lizza gareggiare nelle canoniche cinque prove. La gara di Montecoronaro sarà anche valida come prova di qualificazione per il campionato italiano, che si tiene in Trentino tra fine estate e inizio autunno. Domenica, esibizione degli Sbandieratori di Foligno alle 12 e alle 18. Alle 19 apertura dello stand gastronomico. Dalle 22, musica e ballo con Emiliano Band.