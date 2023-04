Sagra del pesce, 25mila presenze in cinque giorni

di Giacomo Mascellani

Sono oltre 25mila le presenze stimate alla manifestazione ’Azzurro come il pesce’. L’edizione 2023 dell’evento dedicato al pesce dell’Adriatico, per effetto del nuovo calendario è durata cinque giorni, quindi uno in più dello scorso anno. Il venerdì sera di apertura è stato relativamente calmo ed è servito per organizzare bene il tutto. Sabato e domenica hanno fatto registrare un grande afflusso anche per le favorevoli condizioni meteo, mentre la giornate di lunedì e martedì sono state penalizzate dal maltempo.

Nel cuore del borgo c’ è stato il trionfo delle ricette marinare, preparate dagli chef e che sono state gustate nella zona del porto canale. Tanti i turisti provenienti dal centro e dal nord Italia alloggiati nei 200 hotel aperti e al Cesenatico Camping Village, ma ci sono stati anche tanti romagnoli provenienti dalle località vicine.

Barbara Pesaresi di Arice Confesercenti, traccia un bilancio positivo: "C’è stata una grande affluenza nonostante le condizioni meteo incerte, abbiamo ospitato molti turisti, ma anche gente del posto. Sono cambiate le abitudini e le necessità delle persone, che desiderano vivere all’aperto, in compagnia e condivisione. Questi eventi popolari piacciono e la cartolina del porto rende tutto più bello. Secondo tradizione il risotto, i passatelli asciutti e le seppie con piselli sono stati fra i piatti più gettonati. Nonostante le bizze del tempo il risultato è stato ottimo e abbiamo avuto la conferma che anche questa sagra fa turismo, perchè molti prenotano in hotel, residence e campeggi". Anche Roberto Fantini di Arte Confcommercio è soddisfatto: "Forse è stata la migliore edizione in assoluto e nel nostro stand molti buongustai ci sono venuti a trovare più volte e ci sono state comitive di turisti da Reggio Emilia che hanno scelto noi per la terza volta consecutiva. Oltre a fritto e risotto, sono stati gettonati gli strozzapreti, i sardoncini scottadito al forno e le lasagne di pesce che abbiamo finito il giorno prima della chiusura. La novità dell’hamburger di pesce è stata apprezzata e ha avvicinato molti bambini e ragazzi".

Negli stand di Arice Confesercenti e Arte Confcommercio, che hanno dimensioni simili, si sono registrate oltre 3mila presenze, quindi complessivamente più di 6mila. Altrettante si ipotizza negli stand degli ’Amici della Ccils’ alla Marineria, dall’associazione ’Tra il cielo e il mare’ a Ponente e dell’associazione di pescatori in via Leonardo Da Vinci. Se a queste aggiungiamo le presenze nei ristoranti sul portocanale si calcolano oltre 25mila presenze, che avrebbero potuto essere di più se ci fosse stato bel tempo in tutte le cinque giornate.