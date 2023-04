Sagra del pesce tra piatti e stand sul porto canale

di Giacomo Mascellani

Archiviata una Pasqua molto buona in termini di presenze grazie alle manifestazioni sportive che hanno portato migliaia di turisti in riviera e riempito buona parte degli hotel aperti, a Cesenatico è già iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2023 della manifestazione gastronomica ’Azzurro come il Pesce’, dedicata alle specie ittiche pescate in Adriatico. Dalla cena di venerdì 21 aprile alla cena di martedì 25 aprile, il porto canale e il centro storico del borgo marinaro, accoglieranno decine di stand dove si potranno assaporare i piatti della tradizione marinara all’aria aperta.

L’appuntamento, organizzato dal Comune con Confesercenti e Confcommercio, prevede anche un ricco programma di eventi collaterali. Ogni edizione presenterà un ’protagonista’, così dopo l’alice della passata edizione, quest’anno protagonista sarà la cozza, ingrediente principe di almeno un piatto presentato dagli stand gastronomici, nonchè personaggio al centro degli approfondimenti culturali in programma.

In viale Anita Garibaldi ci saranno gli stand di Arice Confesercenti e Arte Confcomemrcio dove gli chef proporranno alcuni piatti tipici della cucina marinara romagnola, come cozze e vongole in guazzetto, fritto misto dell’Adriatico e passatelli in brodo di pesce. La motonave New Ghibli, ormeggiata all’altezza di piazza Ciceruacchio, accoglierà a bordo gli ospiti con gustosi piatti serviti in un grande ristorante galleggiante, mentre in piazza delle Erbe il consorzio Cogemo dei pescatori di vongole presenterà specialità marinare locali.

In piazza Pisacane, Arice Confesercenti proporrà i Dolci della Festa. Nella zona del Mercato Ittico, sull’asta di Ponente del porto canale, si troverà lo stand gastronomico ’Dedicato al mare’ dell’associazione ’Tra il Cielo e il Mare’, mentre in via Leonardo da Vinci si potranno assaggiare i piatti della ’Tavola dei Pescatori’, preparati dai pescatori della Cooperativa armatori. Nel cortile del Museo della Marineria sarà invece allestito lo stand dei volontari Amici della Ccils. A far da cornice alle degustazioni, lungo il porto canale, in via Mazzini, via Saffi, piazza Ciceruacchio, via Anita Garibaldi e viale Porto, da sabato 22 a martedì 25 aprile dalle 9 alle 23, verrà organizzato un grande mercato ambulante con prodotti artigianali e tradizionali, alimenti tipici, modernariato, oggettistica e collezionismo. Non mancherà l’animazione e il divertimento per i più piccoli. Le aree d’intrattenimento saranno allestite in via Fiorentini, via da Vinci e corso Garibaldi, con giochi d’ingegno e abilità per bambini. Gli eventi culturali saranno proposti in quattro punti del centro.