Sagra della cantarella, c’è stato il pienone

di Ermanno Pasolini

E’ stato un vero exploit il primo weekend dell’undicesima sagra della Cantarella di Gatteo Mare. Nel primo fine settimana sono state oltre diecimila le cantarelle letteralmente divorate nella festa dedicata al particolare dolce.

Dice Davide Branzanti presidente dell’associazione ’Uniti per Gatteo’ che ha organizzato la sagra: "Oltre cinquemila persone hanno affollato gli stand gastronomici, delle cantarelle, degli spettacoli per bambini e adulti. Ora a Gatteo Mare ci prepariamo al secondo giro, da venerdì 12 a domenica 14. Piazza della Libertà ospiterà ancora l’area ristorazione curata dal Centro culturale Auser Giulio Cesare. Variegato e sfizioso il menu 2023 all’insegna della tipicità romagnola: primi piatti fatti dalle esperte mani delle nostre azdore, la piadina, pesce, rane in umido, trippa e seppie con piselli, frittura di pesce".

Il secondo weekend inizierà alla grande durante la sera di venerdì 12 con le piu’ belle canzoni della musica italiana interpretate da Mirna Fox insieme a Tomasi e Bongiorni; il giorno dopo, sabato, alle 15 inizierà l’intrattenimento per i più piccoli con truccabimbi e sculture di palloncini. Alle 16 il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del Comando di Forlì, insieme ai suoi volontari, faranno provare ai giovani e giovanissimi l’emozione di essere ’Pompieri per un giorno’, con l’esperienza della Pompieropoli, un modo per imparare, divertendosi, le norme della prevenzione e l’essenza della cultura della sicurezza. La sera poi il grande spettacolo comico Costipanzo Show, con un cast di comici d’eccezione per una serata solo da ridere: ospite speciale Gene Gnocchi.

Domenica invece la piazza sarà allestita dai grandi giochi in legno, con il laboratorio manuale del riciclo curato dal Drago Blu di Cesena. A fare da cornice, per tutta la giornata, su via Matteotti sarà allestita una fantastica mostra di auto d’epoca grazie alla partecipazione del Moto Club di Cesena. Alle 17 l’undicesimo Trofeo Valle del Rubicone del Palo della Cuccagna. Per i più piccoli durante i pomeriggi di sabato e domenica, giochi in piazza della Libertà. Durante i pomeriggi si alterneranno sul palco spettacoli di bolle giganti, truccabimbi, laboratori creativi, oltre a innumerevoli attività dedicate, come giganteschi gonfiabili usufruibili in totale sicurezza.

Anche quest’anno l’associazione Telemaco di Gatteo in occasione della festa organizzerà una grande area espositiva di artisti di vario genere, associazioni di volontariato e di promozione sociale. Presso le sale dell’ufficio del Turismo si può visitare una mostra fotografica del maestro Gianni Angelini e una mostra di pittura dell’artista Graziella Fasce.

Continua il presidente Davide Branzanti: "I piatti preparati dalle nostre azdore saranno sempre gli stessi della prima tornata, con apertura anche domenica a partire da mezzogiorno. Fortunatamente abbiamo un centinaio di volontari che ci preparano la sagra della cantarella".

La sagra è organizzata dall’associazione ’Uniti per Gatte’" e dal Centro ricreativo culturale Auser Giulio Cesare di Gatteo Mare con il contributo della Bcc Romagnola, la collaborazione del Gatteo Mare Summer Village, dell’associazione Telemaco di Gatteo e del Comune di Gatteo. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito, così come i parcheggi. Info: www.sagradellacantarella.it, facebook alla pagina ’Sagra della Cantarella a Gatteo Mare’, presso l’ufficio Iat a Gatteo Mare (telefono 0547-86083 oppure l’Urp di Gatteo tel.0541-935521).