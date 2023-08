Sagra della Pera Cocomerina a Montecoronaro di Verghereto: 19ª Edizione

Da oggi a domenica 20 ha luogo a Ville di Montecoronaro di Verghereto la 19ª edizione della ’Sagra della Pera Cocomerina’, il frutto che ha rischiato di essere dimenticato, ma che ormai da un ventennio è stato recuperato. Un piccolo, caratteristico frutto (nella foto) assurto a presidio Slow Food e che focalizza la sagra annuale messa in campo dalla Pro Loco di quel piccolo paese.

’Pera Briaca’, ’Pera Cocomera’, sono i nomignoli quasi affettuosi, da fiaba per bimbi, con i quali si definisce la piccola pera con la polpa rossa coltivata ancora sull’Appennino Cesenate ed in particolare a Ville di Montecoronaro. La sagra della cocomerina, regina della tre giorni di Ville, mette in campo anche quest’anno, grazie all’impegno dei tanti volontari, un programma ricco di eventi, spettacoli, iniziative, che prenderanno il via oggi alle 19, con la cena allo stand, dove la farà da ’re’ il tortello di Corezzo’, località toscana incastonata sul crinale, a cui seguirà il party sobrio targato ’Briachi Friday’.

Domani, si comincia al mattino alle 9 con la gara di ricerca per cani da tartufo. Alle 19 sarà servita la cena allo stand con specialità tipiche locali. Alle 21 spazio allo spettacolo musicale con la band Moka Club e a seguire Niko DJ & Voice Vemax.

Domenica 20 giornata clou e conclusiva della tre giorni della ’Sagra della Pera Cocomerina’. Impossibile dar conto di tutti gli eventi. Si comincia la mattina con la mostra-mercato, la degustazione e vendita della cocomerina e dei suoi derivati (tra cui le marmellate). Spazio poi agli artisti di strada ’I Madonnari’, raduno di ebike, gara internazionale Emma car audio, multimedia, tunning. Alle 12 pranzo allo stand, nel pomeriggio tanti spettacoli. Alle 19 la cena, poi per finire in bellezza, alle 20,30, finale regionale Miss Italia e poi musica con Ugolini DJ. Per Info.: 0543902715.

Gilberto Mosconi