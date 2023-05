Sagra delle cantarelle, una cena per ringraziare tutti i volontari

Cinquanta volontari hanno partecipato alla cena preparata al Centro ricreativo Giulio Cesare Auser di Gatteo Mare, di cui è presidente Terzo Tosi, come ringraziamento per avere lavorato tutti come volontari alla 11ª edizione della Sagra della cantarella che ha visto in sei giorni, suddivisi in due weekend, oltre diecimila presenze fra stand gastronomici e area spettacoli.

Le fiera, per la prima volta organizzata all’inizio della stagione turistica e non alla fine come nelle precedenti dieci edizioni, è stata curata grazie all’associazione ’Uniti per Gatteo’, ’Centro culturale Giulio Cesare-Auser’, l’associazione Gatteo Mare Summer Village, con il contributo della Bcc Romagnolo e il patrocinio del Comune. Nella cena di ringraziamento le pietanze sono state preparate da chef professionisti come Alessandra Baruzzi, Egisto Dall’Ara, Alessandro Spinelli e Gigliola Fabbri. Ha detto il sindaco Roberto Pari: "La nostra comunità è fantastica. Pur avendo cambiato il periodo, la risposta dei nostri concittadini, e non solo, è stata sbalorditiva. Posso ritenermi soddisfatto e fiero di una comunità che anche in questo periodo così difficile ha saputo essere unita e solidale esempio per tutti".

Ha aggiunto Davide Branzanti presidente dell’associazione Uniti per Gatteo: "La sagra fino al 2019 con lo stop forzato poi a causa della pandemia, era stata fatta sempre alla fine della stagione balneare. Dopo dieci edizioni abbiamo provato a fare la rinascita della sagra a inizio estate. Avevamo un po’ di timori, ma la partecipazione della gente con 5.000 coperti e 10mila cantarelle ci ha ripagati di tutti gli sforzi fatti".

Ermanno Pasolini