’Sagra di mezzo secolo’, cinquantenni in festa a Longiano

Cinquantenni in festa a Longiano. Si è svolta venerdì sera la prima ’Sagra del mezzo secolo’. Una trentina di persone, originarie o residenti a Longiano, si sono ritrovate, con famiglie al seguito, in via Borgo Fausto per festeggiare. L’ideatrice della serata è stata la longianese Katia Mosconi. La pizza è stata preparata da ’La Sgranocchios’. La serata è stata allietata da dj set. I partecipanti sono stati ’premiati’ con una fascia e una pergamena. Alla fine l’immancabile brindisi e un passaggio di consegne ai nati nel 1974 con la festa nel 2024.