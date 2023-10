Sagre a Bagno di Romagna: 'Noi con Voi' Imperdibili ogni Domenica di Ottobre

Un Bagno proprio da full immersion nelle tradizionali sagre di ottobre chiamate con la definizione ’Noi con Voi’. Anche quest’anno il paese termale ha messo in calendario, grazie ai dinamici volontari della sua Pro Loco, presieduta da Alessandro Rossi, sei sagre, in programma per ognuna delle cinque domeniche di ottobre, con la coda dell’appuntamento finale di domenica 5 novembre per la ’Fiera dei Santi’.

Si parte dunque oggi con la ’Sagra della Polenta’, che avrà luogo in piazza Ricasoli (foto). Una sagra che proporrà negli stand gastronomici anche altri piatti tipici, fra cui arrosto in porchetta, patate fritte, tortelli cotti sulla lastra, schiaccina fritta, piadina, birra, vino, caldarroste. Inoltre, non mancheranno come occasione banchi e bancarelle per il mercatino e vi sarà spazio anche per momenti di animazione e musicali, dai giochi di una volta in legno a quelli gonfiabili. Poi ci saranno le altre sagre in locandina a Bagno: domenica 8 ottobre sarà la volta della ’Sagra della schiaccina fritta’. Poi domenica 15 toccherà alla ’Sagra dei tortelli sulla lastra e fritti’.

Domenica 22, la classica ’Sagra delle castagne’, corredata altresì dallo spettacolo del ’Fall Foliage’, offerto dai suggestivi colori naturali autunnali dei grandi boschi e foreste di Bagno e dei suoi meravigliosi dintorni. Poi domenica 29, l’ultima del mese di ottobre, in calendario ci sarà la ’Sagra del Zambudello e della Salsiccia’, due gustosi insaccati freschi di carne di maiale tramandati dalla antica cucina contadina del territorio d’Alto Savio. Gli appuntamenti delle sagre ’Noi con Voi 2023’ si concluderanno domenica 5 novembre con la ’Fiera dei Santi e degli Avanzi’. E tra gli avanzi, da far gola ai nostri palati, vi saranno anche panzanella e polpette.

Gilberto Mosconi