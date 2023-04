Sagre di Primavera, oggi si parte con la prima

Oggi avrà luogo a San Piero in Bagno la prima delle due tradizionali Sagre di Primavera, che darànno il via alla stagione primaverile nel paese d’Alto Savio. La seconda sagra è, come di consueto, in calendario l’1 maggio.

Sottolinea il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini. "Per la nostra Comunità sono due giornate molto importanti, che rappresentano un’occasione di vitalità per tutto il tessuto cittadino e commerciale del nostro paese. Per queste ragioni abbiamo preso direttamente in carico l’organizzazione di questa manifestazione per sopperire alla temporanea assenza della Pro Loco di San Piero, tema sul quale continuiamo a lavorare a stretto contatto con la cittadinanza. E’ stato individuato come partner organizzatore la società ’l’Accento srl’, che ha proposto un programma delle due giornate ricco e variegato, volto a vitalizzare e promuovere al meglio la partecipazione da parte di espositori e pubblico.

Saranno coinvolte anche associazioni del territorio, che si sono rese disponibili a collaborare alle attività di intrattenimento". Nelle due sagre saranno coinvolti espositori di piante, fiori ed arredo per esterno, oggettistica, in via Garibaldi e via Marconi. Ad animare la manifestazione saranno le specialità offerte dagli espositori enogastronomici e le iniziative con artisti di strada, rivolti alle famiglie in piazza San Francesco. Tutte le attività commerciali sono invitate a partecipare alla riuscita dei due eventi, esponendo davanti alla loro attività i loro prodotti, con vere e proprie vetrine all’aperto il giorno delle due sagre.

Gilberto Mosconi