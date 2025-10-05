’Sagre d’Ottobre’ tra gusto e natura

Un mese di ottobre pieno di sagre e di altri appuntamenti (tra cui conferenze e convegni) a Bagno di Romagna e in altre località del suo vastissimo territorio, dove, come da tradizione, vanno in connubio, più che mai, il bello (quello del suo straordinario ambiente naturale coi suoi grandi boschi e foreste) e il buono (quello della sua gastronomia, grazie alle specialità tipiche locali, anche della cosiddetta cucina della Romagna Toscana). Cominciando da Bagno di Romagna, la Pro Loco del paese termale ha messo in calendario cinque ’Sagre d’Ottobre 2025’, iniziando proprio oggi con la sagra di ’Turtelle in tla lastra’ (Tortelli sulla lastra), con stand gastronomico in piazza Ricasoli, per gustare patate fritte, tortelli sulla lastra, schiaccina fritta, piadina, birra, vini, caldarroste. Il pomeriggio prevede l’intrattenimento con musica dal vivo. Spazio anche al mercatino, ai momenti di animazione, ai giochi di una volta realizzati in legno, ai gonfiabili.

Poi, domenica 12 è in programma la sagra dello ’Zambudelle’ (salsiccia matta), mentre il 19 arriva la Festa delle Castagne, focalizzata sulle gustose caldarroste con le castagne dei secolari castagneti d’Alto Savio. Domenica 26 in locandina la sagra della schiaccina fritta. Infine un salto in novembre, quando il 1° del mese avrà luogo la Fiera dei Santi e degli Avanzi. Ma a Bagno, oggi, ci sarà anche la ’Caccia al Tesoro. Bandiere Arancioni’, che andrà alla scoperta del borgo termale di Bagno, in collaborazione col Touring Club Italiano. Poi dal 10 al 12 ottobre, a Bagno e a San Piero, segnalibro sulla X edizione del ’Festival Fuori conTesto. Letture sul confine d’Appennino’.

Inoltre il 24, 25, 26 ottobre in calendario il suggestivo e coinvolgente Fall Foliage, l’immenso palcoscenico di colori naturali offerti durante l’autunno dai boschi e dalle foreste dell’Alto Savio e del Parco Nazionale, tra le più belle e suggestive dell’intero Appennino del Bel Paese.

Venendo allo storico ’Ottobre a Selvapiana’ (va in scena dalla fine della Seconda guerra mondiale), l’appuntamento offre tre domeniche di sagre. La prima oggi, con la Festa degli Oriundi. Alle 12.30 pranzo presso la sede della Pro Loco di Selvapiana. Poi, alle 14.30, musica e animazione con Davide Castagnoli. Domenica 12 ci sarà l’appuntamento clou con la Festa della Castagna, la regina del tradizionale ’Ottobre a Selvapiana’. Domenica 19 ultimo appuntamento dell’’Ottobre 2025’ con la Festa dei Funghi e dei Tartufi. Altri appuntamenti d’ottobre, nel territorio di Bagno di Romagna, sono in calendario il 18 e il 25 con ’P’Assaggi d’Autunno’ al Rifugio Trappisa di Sotto a Strabatenza di Bagno, e ìl 19 ad Acquapartita con l’iniziativa ’Anelli di ARiA-Castagnata’.

Gilberto Mosconi