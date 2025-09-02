Sailing Team Cesenatico. Medaglia di bronzo a Formia

Una medaglia di bronzo conquistata tra le onde e il vento di Formia: è questo il risultato più brillante ottenuto dal Sailing Team Cesenatico ai recenti Campionati Italiani Giovanili in doppio Fiv, la manifestazione che ha riunito il meglio della vela giovanile italiana con centinaia di equipaggi provenienti da tutta la Penisola. Nella classe Hobie Dragoon, le giovanissime Ginevra Guiducci e Mariafrancesca Ariano hanno firmato un’impresa, salendo sul podio nazionale con il terzo posto assoluto dopo una serie di regate condotte con grinta e maturità.

Sempre nel Dragoon, da segnalare anche la bella prestazione di Ludovica Ricciardi e Asia Asfalti, che hanno chiuso al quinto posto. A guidare la squadra dei catamarani c’erano Linnea Valeri e Luca Ragazzini, che hanno seguito da vicino i ragazzi sia negli Hobie Dragoon che negli Hobie Cat 16 spi, la classe più tecnica e impegnativa del catamarano giovanile. Qui l’equipaggio composto da Vittoria Sebastiani e Simone Della Chiesa ha ottenuto un sesto posto assoluto, dimostrando carattere e capacità di competere ai massimi livelli nonostante l’agguerrita concorrenza e le condizioni meteo spesso difficili.

Sul fronte della classe 420, la più numerosa del campionato con ben 90 equipaggi in acqua, gli atleti allenati da Gianluca Marzocchi hanno potuto misurarsi con un livello tecnico molto alto. L’equipaggio Alessandro Barravecchia - Edoardo Titolo si è distinto con un ottimo ventunesimo posto assoluto, mentre Olivia Spirito - Maria Luciani e Linda Raspadori - Giorgia Saragoni hanno saputo difendersi a metà classifica.

Più arretrate ma comunque tenaci le giovani Francesca Lavezzi - Rebecca Spadazzi, che hanno concluso in 67ª posizione. Al di là delle classifiche, il bilancio della spedizione è molto positivo.

I tecnici hanno sottolineato la crescita di tutti gli equipaggi e l’importanza di vivere esperienze di questo livello, che arricchiscono i ragazzi dal punto di vista sportivo ma anche umano. Il risultato di Formia è anche la conferma della bontà del progetto Sailing Team Cesenatico, nato quest’anno dalla collaborazione tra Circolo Vela Cesenatico e Circolo Nautico Cesenatico.