Sala bingo allagata: affitto sospeso

La sala bingo Hippodome di Cesena, colpita dall’alluvione dello scorso maggio, sarà esonerata dal pagamento del canone mensile di 2.800 euro almeno fino alla camera di consiglio del prossimo 11 ottobre. A stabilirlo è stato il Tar del Lazio (quello di competenza per i ricorsi riguardanti i canoni di concessione), che ha accolto la richiesta di sospensiva della società titolare rappresentata dagli avvocati Matilde Tariciotti, Luca Giacobbe e Claudia Menichini. La Hippogroup Cesenate aveva chiesto all’Agenzia Dogane e Monopoli “l’ottenimento del formale esonero dal pagamento del canone di concessione per il periodo necessario alla conclusione dei lavori di rifacimento della sala”, lavori “resisi necessari a seguito dei gravi eventi metereologici del mese di maggio 2023 che ne hanno causato la devastazione”. Dopo il no dell’Amministrazione, il tribunale amministrativo ha però stabilito che “si possono ritenere sussistenti i presupposti dell’estrema gravità ed urgenza”. Per questo il Tar ha fissato all’11 ottobre la camera di consiglio per la trattazione collegiale. Intanto, i pagamenti saranno sospesi.