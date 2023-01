Sala, da domani alunni a lezione nei prefabbricati

L’inizio del 2023 porta una grossa novità agli studenti di Sala di Cesenatico. Da domani, lunedì, gli alunni della Scuola elementare entreranno nei moduli temporanei, che sono stati allestiti per consentire l’attività didattica, durante i lavori di consolidamento strutturale dello storico edificio. I moduli sono strutture all’avanguardia, collocate nel parcheggio adiacente alla scuola, con l’area limitrofa che viene invece utilizzata per il parcheggio di genitori e personale scolastico. Questo parcheggio, già fruibile dallo scorso ottobre, è a disposizione anche della cittadinanza. Per poter eseguire i lavori e garantire il normale svolgimento delle lezioni, il Comune ha acquistato dei prefabbricati da collocare temporaneamente nell’adiacenza dell’edificio scolastico. Si tratta di moduli di oltre 600 metri quadrati complessivi, per un’altezza di oltre di 2,7 metri. Nella nuova struttura sono collocate temporaneamente dieci aule, con i bagni suddivisi per maschi, femmine e disabili; ci sono un’aula per il personale ed i docenti con relativo bagno ed uno spazio di sporzionamento pasti, visto che gli alunni lo consumeranno all’interno delle aule. Per quanto riguarda i laboratori e la palestra, verranno utilizzati gli attuali spazi a servizio della scuola non interessati dal cantiere. Rimarrà a disposizione degli alunni anche parte del giardino. L’impianto di riscaldamento e condizionamento è progettato e realizzato in modo da garantire in qualsiasi periodo dell’anno le temperature interne previste dalle norme. I lavori prevedono un investimento di 1,3 milioni, di cui 800mila euro per il consolidamento vero e proprio, mirato a rendere sicuro l’edificio. La spesa è coperta da 600mila euro derivanti dal Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, e 700mila di stanziamenti comunali, di cui 500mila euro per i moduli temporanei.

Il sindaco Matteo Gozzoli sottolinea l’importanza dell’intervento per garantire la sicurezza: "La Villa Romagnoli è un edificio storico e di pregio, tuttavia c’è bisogno di renderlo ancora più sicuro e solido, agevolando gli alunni e il personale. I moduli installati e che diventeranno operativi da lunedì, contengono aule spaziose, luminose, calde e all’avanguardia. Voglio ringraziare pubblicamente le famiglie Giorgini e Vincenzi che ci hanno concesso in comodato d’uso gratuito l’area in cui abbiamo realizzato il parcheggio temporaneo". Così l’assessore Emanuela Pedulli: "Ci vorrà pazienza da parte di tutti ma il benessere degli alunni è stato garantito e questa è la nostra priorità. E’ stata fondamentale la collaborazione del dirigente scolastico Saverio Gallizzi, dei docenti, personale, genitori e dei tecnici comunali".

Giacomo Mascellani