Sala in festa, via al Summer 2025: il programma

Sala è in festa. Nella frazione delle campagne di Cesenatico oggi e domani si tiene l’evento Summer 2025. L’appuntamento è nel parcheggio della scuola elementare del quartiere, in via Canale Bonificazione, accanto all’ex Villa Romagnoli, e nel campo sportivo adiacente della Polisportiva Sala. Qui a partire da oggi pomeriggio alle 17, la proposta è di giochi per grandi e bambini, spettacoli, musica e buon cibo, con lo stand gastronomico dal pomeriggio, food truck e mercatini. Oggi si apre con ’Sala si fa strada’, spettacoli urbani con clown, bolle di sapone, danza acrobatica, mangiafuoco, trapezisti, giocoleria, equilibrismo e altre attrazioni. Il biglietto di ingresso costa 5 euro e l’ingresso è gratuito per i bambini sino a 6 anni di età. Domani, domenica, sempre nel pomeriggio ci sarà ’Tanti auguri Proloco – un anno da urlo’, mentre alle 21 si terrà il concerto della band dei Margò 80, per uno degli spettacoli più attesi. In cabina di regia c’è la Pro Loco Sala di Cesenatico, un’associazione di promozione sociale formata da volontari che si impegnano per la promozione del luogo, per la scoperta e la tutela delle tradizioni locali, migliorare la qualità della vita di chi vi abita, valorizzare i prodotti e le bellezze del territorio, promuovere la crescita sociale e culturale, ponendosi come un punto di riferimento del quartiere e non solo. g. m.