Sala, in scena le poesie di Laura Turci

Le poesie in dialetto di Laura Turci protagoniste oggi alle 21, al Podere Salmastro, in via Canale Bonificazione a Sala. Verrà presentato il libro "Dil ma la luna" (Dillo alla luna). Ingresso a offerta libera e incasso destinato a ’Qualcosa di grande per i piccoli’, associazione per i bambini e le famiglie in difficoltà. Presente il banchetto di libri alluvionati di ’Parole dal fango’, si potranno acquistare i libri salvati dall’allagamento della casa editrice Il Ponte Vecchio.