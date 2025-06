Sala, la sagra della porchetta entra nel vivo

A Sala di Cesenatico entra nel vivo la prima edizione della Sagra della Porchetta, che è iniziata ieri con la lotteria che mette in palio ricchi premi e l’apertura dei concerti affidata alla band dei Revolution. Nella prima giornata della rassegna folcloristica si è registrata una buona affluenza di pubblico.

Oggi la piazza si scalda ed è atteso il pubblico delle grandi occasioni nel parcheggio della scuola elementare ex Villa Romagnoli, in via Canale Bonificazione 512. L’iniziativa è organizzata dalla Proloco di Sala con il patrocinio del Comune. L’evento gastronomico ricco di sapori, musica e divertimento, è centrato su una tre giorni ravvivata da mercatini, concerti e stand gastronomici. Classica formula con la gastronomia al centro, accompagnata da eventi musicali che finisce per configurarsi come una fiera paesana, graditissima dai residenti ma anche da chi si sposta verso sala provenendo da fuori.

Oggi gli stand apriranno nel tardo pomeriggio e alle 19.30 si esibiranno "I Formenton", a seguire il concerto dei Safarò e il dj set con dj Cleto. Dalle 19 alle 22 Nonno Banter con giochi di legno. Stand gastronomico con hamburger a cura della Pro Loco e le prelibatezze della Centrale del Latte di Cesena presente con formaggi, gelato e sorbetto. Mercatino ambulante e lotteria con ricchi premi.

Domani, domenica, si cambia decisamente programma, con il primo appuntamento alle 17 centrato sulla gara di biciclette ’Zig-Zagando’, mentre alle 21 si terrà il concerto della band di Luca Bergamini. Bar e Stand gastronomico con specialità locali a cura della Pro Loco e prelibatezze della Centrale del Latte di Cesena presente con formaggi, gelato e sorbetto. Ci saranno anche il gonfiabile per bambini, il mercatino ambulante e l’estrazione della lotteria.

Pascale Buda, presidente della Proloco di Sala, crede nell’evento ed è certo che possa fornire un’occasione privilegiata per la socializzazione e il divertimento, nonché un’occasione per valorizzare sala di Cesenatico. "Vogliamo aumentare l’attrattività della nostra frazione – afferma – far stare gioiosamente insieme i residenti e tutti coloro che intervengono e ci aspettiamo anche persone provenire da Cesenatico e dai quartieri a mare, incluso i turisti".

La protagonista della fiera è la porchetta di Porkis dei fratelli Ortolani, un’azienda di Sala leader nel settore della trasformazione della carne suina.

