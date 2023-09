Sala, lavori di sicurezzasul ponte di via Fenili:certe auto non passano

A Cesenatico sta montando la polemica sulla gestione del ponte di via Fenili nella frazione di Sala. Nei giorni scorsi sono state installate delle strutture in metallo per limitare la velocità e impedire il transito dei mezzi superiori a 2,5 tonnellate di peso per motivi di sicurezza. Tuttavia il problema è legato al fatto che anche i furgoni più piccoli faticano a transitare e persino alcuni suv ed anche alcune automobili di grandi dimensioni non riescono a passare nella strettoia che è stata creata. Il problema è stato segnalato al Comitato di quartiere, i cui membri si sono già attivati nei confronti dell’amministrazione comunale per risolvere il problema. Che al momento è di poco conto, ma che se non verrà affrontato potrebbe creare disagi e problemi agli automobilisti.