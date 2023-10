Sala, prosegue la festa in parrocchia

Oggi a Sala prosegue la festa nella parrocchia Santa Maria del Rosario, attorno alla quale si è sviluppato il quartiere che ha anche una importante anima religiosa. Verranno celebrate funzioni religiose e ci saranno altri momenti per i fedeli. Al tramonto entrerà in funzione lo stand gastronomico con piatti tipici romagnoli, ci saranno giochi per bambini e alle 20.45 concerto de ’La Nuova Romagna Folk’, con brani e ballate della tradizione. Da non perdere la pesca di beneficenza con ricchi premi.