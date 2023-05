Sala, proseguono a spron battuto i lavori del ponte in via Vetreto

Il progetto, il cui costo è stimato in 150mila euro, sarà effettuato dal Comune di Cesenatico in sinergia con il Comune di Cesena, con i due enti pubblici che si divideranno equamente la spesa da sostenere per portarlo a termine. L’intervento è necessario dopo che dalle verifiche e dai sopralluoghi dei tecnici del Consorzio di Bonifica della Romagna, è emerso come la tombinatura fosse di dimensioni idrauliche insufficienti e che le criticità strutturali presenti nel vecchio attraversamento, avevano raggiunto un livello tale da comportare un serio pericolo per i passanti. I lavori sono eseguiti dalle maestranze della ditta Biguzzi di Forlimpopoli per conto del Consorzio Imprese Romagnole, che si è aggiudicato l’appalto.

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli (nella foto) sottolinea l’importanza della collaborazione tra le due vicine Amministrazioni: "La sinergia ed i buoi rapporti con il Comune di Cesena, ci permettono di intervenire su questo ponte e di fornire così risposte ai cittadini che ce lo hanno chiesto. Si tratta di una delle priorità del nostro territorio. Questi lavori sono strategici per il forese e ci consentiranno di intervenire anche sul fronte della sicurezza stradale, apportando delle migliorie in via Vetreto, per i residenti e per tutte quelle persone che transitano per lavoro o altre necessità in questo tratto della via".

g.m.