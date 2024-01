Sala, scuola rinnovata. Alunni di nuovo in aula

Ieri gli studenti della scuola elementare di Sala sono tornati a lezione nello storico edificio ex Villa Romagnoli che è stato completamente ristrutturato. Ora la scuola di Sala è più solida, sicura e antisismica.

L’investimento totale per questo progetto è stato di un milione e mezzo di euro, di cui un milione sono stati investiti per il miglioramento sismico ed il consolidamento strutturale, mentre circa mezzo milione di euro sono stati stanziati per i moduli temporanei, che hanno permesso agli alunni di fare lezione nel miglior modo possibile. Complessivamente il Comune ha investito 900mila euro, potendo contare su di un finanziamento di 600mila euro dai fondi Pnrr. Le maestranze di Cesenatico Servizi durante la pausa natalizia delle lezioni, hanno effettuato il trasloco di tutte le attrezzature e tutti gli arredi dai moduli prefabbricati alla scuola.

I lavori erano iniziati lo scorso mese di marzo e sono durati nove mesi, sino a dicembre. Ad accogliere gli alunni, i docenti e tutto il personale scolastico, sono stati il sindaco Matteo Gozzoli, il dirigente scolastico Saverio Galizzi e la dirigente del comune, l’ingegnere Chiara Benaglia, che sono intervenuti in questa inaugurazione.

Oltre al consolidamento strutturale ed al miglioramento sismico, le opere di radicale ristrutturazione hanno consentito di rifare gli impianti ed i sistemi di illuminazione, riprendere gli intonaci ed eseguire nuove tinteggiature.

Nell’area esterna sono state piantati 25 nuovi alberature per rendere il giardino della scuola ancora più bello. Nel suo intervento il sindaco Gozzoli oltre a ringraziare i tecnici del Comune, ha sottolineato la grande collaborazione con le famiglie degli alunni e tutto il personale scolastico.

g.m.