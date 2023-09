Salario minimo, oggi banchetti nei quartieri

La campagna del Pd sul salario minimo prosegue, ha superato le 300 mila firme ed è ancora possibile sostenere la proposta di legge firmando online e nei banchetti che si terranno oggi dalle 10 alle 12 in tutti i quartieri della città. "Sul salario minimo – affermano dal Pd Cesena – dobbiamo andare avanti convinti e insistere nei confronti del Governo Meloni perché per noi le parole ‘lavoro’ e ‘povero’ non possono e non devono più stare nella stessa frase. Da questo punto di vista il salario minimo rappresenta un primo passo concreto che dà riscontri positivi, anche in tempi di inflazione come quello che stiamo attraversando. Proprio nei giorni scorsi il Financial Times ha svolto un’indagine che ha messo in evidenza come, nei Paesi in cui è stato adottato, il salario minimo ha superato la prova dell’alta inflazione. In generale, il potere d’acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici è aumentato in termini reali e i salari lordi sono cresciuti più dei salari medi, spesso a tassi superiori alla produttività del lavoro. Tutto ciò smonta tanti argomenti della destra di questi mesi. Senza dubbio questa battaglia può e deve rappresentare anche il primo step concreto di una base di progetto comune più ampio, ricercato e voluto dalla nostra segretaria Elly Schlein, tra i partiti di opposizione: Movimento 5 Stelle, Azione, Alleanza Verdi e Sinistra e +Europa. Un’altra battaglia che dovremo condurre insieme nel prossimo autunno sarà quella per riaffermare il valore della sanità pubblica. Il diritto alla cura è infatti previsto dalla Costituzione e deve essere garantito a tutte e tutti, non può essere determinato dalla dichiarazione dei redditi. Questo è un altro tema che deve unire le opposizioni. Siamo convinti che la cosa importante per costruire una vera alternativa alla destra di governo non sia quella di competere tra di noi ma la responsabilità vera è quella di trovare dei punti di convergenza".