Salario minimo, raccolte 200 firme

Sabato mattina a Cesena si sono tenuti 4 banchetti dove sono state raccolte quasi 200 firme per il salario minimo. "Tantissime persone, molte giovani, si sono dimostrate interessate alla nostra battaglia e hanno deciso di sostenerla in modo convinto. Sabato 2 settembre si terranno ben 14 banchetti in tutti i quartieri della città, dove puntiamo a raccoglierne tante altre per dare sempre più forza alla nostra proposta di legge. Noi sul salario minimo a 9 euro all’ora vogliamo un confronto vero, non di facciata. Abbiamo presentato una proposta concreta, non polemica o provocatoria, chiediamo quindi di entrare nel merito. Finora la premier Meloni e la maggioranza hanno fatto muro ma noi continueremo a raccogliere firme per dare sempre più forza a questa battaglia. Cesena dunque sarà protagonista in questa battaglia contro il lavoro sottopagato e precario, come vuole essere protagonista della campagna in difesa della sanità pubblica, altro obiettivo su cui ci mobiliteremo.