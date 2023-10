Saldatore per riparazione di autocisterne La Nuova Sosma srl di Cesena cerca una risorsa con esperienza in saldatura e carpenteria. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Candidature entro il 20 ottobre 2023. Registrarsi su Portale Lavoro per Te o App Lavoro per Te.