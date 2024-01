"Saldi a rilento, ridurre i costi degli affitti"

Nella Valle del Rubicone Paolo Vangelista, responsabile Confcommercio del Rubicone, ha fatto un sondaggio sui saldi iniziati il 5 gennaio e che proseguiranno fino al 4 marzo. Il risultato? "Premesso che i saldi rappresentano una importante opportunità per i consumatori, il risultato è che il tutto è partito un po’ in sordina e a rilento".

Le cause?

"In primis la stagione invernale che in pratica è appena arrivata. Così la gente è meno invogliata a comprare. Poi c’è la crisi dovuta alla situazione mondiale che stiamo vivendo, ai prezzi delle materie prime e utenze che aumentano".

Il settore più in crisi?

"Quello dell’abbigliamento in genere, calzature e accessori. Poi i grandi centri commerciali sempre aperti quando invece bisognerebbe tornare ai tempi di una volta con alcune chiusure festive e domenicali, dando così respiro ai negozi dei centri storici, dei borghi e degli stessi negozi all’interno dei centri commerciali".

Il settore invece che non risente della crisi?

"Quello alimentare, bar e ristoranti ancora si salva. La gente oggi guarda la qualità e la serietà e per questi ristoratori e gestori non ci sono grandi problemi".

Gli affitti?

"Spesso incontriamo i proprietari di negozi per indurli a ridurre i costi degli affitti e permettere soprattutto ai giovani di aprire nuove attività".

I rapporti con i comuni della Valle del Rubicone?

"Sono buoni e a loro chiediamo sempre di cercare di intervenire e limitare tasse e tributi locali in quanto abbiamo, soprattutto a Savignano sul Rubicone diversi locali vuoti".

Ma la colpa non è anche delle tante vendite online?

"Certamente. Le vendite online andrebbero regolamentate. Oggi sono senza limiti a differenza del commercio in sede fissa. Come Confcommercio chiediamo che vengano almeno rivisti i periodi, oppure liberalizzare le vendite durante tutto il periodo dell’anno come e quando vuole, come accade nel commercio online".

Cosa serve per dare nuova linfa al commercio?

"Chiediamo un atto di responsabilità alla politica, rivedere la pressione fiscale per i piccoli negozi al dettaglio, intervenire in particolare sull’Iva e fissare una aliquota strutturale per il mondo del web. Diversamente i piccoli negozi dei centri storici e, soprattutto quelli del settore non alimentare, saranno sempre più in difficoltà con il rischio che possano chiudere tante attività, portando a una desertificazione nei nostri bellissimi centri storici che, come recita il nostro motto, sono il cuore pulsante delle città. Questo non possiamo permettercelo".