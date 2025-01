Saldi invernali 2025. Un affare da 5 miliardi. Tra mode e tendenze si fanno acquisti sicuri

Al look e alla moda non si rinuncia, specie in periodo di saldi. Sono iniziati ieri i saldi invernali a Cesena e in Emilia-Romagna, stessa data di avvio di tutte le regioni italiane (ad eccezione della Valle d’Aosta dove sono iniziati il 2 gennaio e del Trentino Alto Adige dove inizieranno mercoledì 8 gennaio). "I saldi sono un’ottima occasione per noi negozianti – dice Anita Di Pietro del negozio di intimo Yamamay – c’è una clientela particolare che viene a fare acquisti in questo periodo, persone che sanno bene quando iniziano i saldi e quando finiscono. È un buon momento per noi negozianti per finire le rimanenze del magazzino, anche se secondo me i saldi iniziano un po’ troppo presto, sia d’estate che d’inverno".

Chi è alla ricerca di berrette, sciarpe di lana, cappotti caldi, scarpe e maglioni, potrà approfittare di questo momento per trovare ottime occasioni e per rifarsi il guardaroba anche in vista degli anni futuri. Secondo le stime dell’Ufficio studi Confcommercio sedici milioni di famiglie in Italia si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà in media 138 euro, per un giro d’affari di 4,9 miliardi di euro. Quasi il 49 per cento degli acquirenti approfitterà dei saldi per acquistare un articolo desiderato da tempo, con una maggiore propensione tra i consumatori più giovani. L’abbigliamento rimane la categoria più popolare (93,9%) seguita dalle calzature (76%) e dalla biancheria intima (40,7%).

Ma quali sono le garanzie per i consumatori per il corretto acquisto degli articoli in saldo? Vediamo che la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che l’articolo non sia difettoso o non corrisponda a quanto promesso. Così pure per quel che riguarda la prova del capo di abbigliamento non c’è obbligo di provare i vestiti prima di acquistarli e la prova è rimessa alla discrezionalità del negoziante. Per quel che riguarda i pagamenti, le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante a vanno favoriti i pagamenti senza contanti (cashless). Fondamentale poi la trasparenza. Altra regola importante è che i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda. È obbligo del negoziante indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e, generalmente il prezzo finale.