Saldi invernali al via all’insegna dell’incertezza

Cominciano all’insegna dell’incertezza i saldi invernali: scatteranno infatti oggi - a Cesena come in tutta l’Emilia-Romagna, e in gran parte d’Italia – le vendite promozionali di fine stagione. Un appuntamento cui si arriva, ormai, con il portafogli già messo a dura prova dalle iniziative dei mesi scorsi, a partire dal Black Friday di fine novembre fino alla nuovissima – almeno in Italia – trovata dei ‘boxing days’, festività anglosassone che coincide con il giorno di Santo Stefano e, in alcuni Paesi, con l’avvio delle vendite scontate. Una scorpacciata di promozioni che, secondo il presidente nazionale del Codacons Carlo Rienzi, non fa che scoraggiare i consumatori, il cui potere d’acquisto è stato eroso dal caro bollette e, più in generale, dall’inflazione dilagante.

Mostra prudenza, ma anche maggior fiducia il direttore di Confcommercio cesenate, Giorgio Piastra: "sui saldi invernali che, come da tradizione, partiranno in continuità con le vendite natalizie, si concentrano buone aspettative di negozianti e clientela", esordisce. "Secondo un’indagine nazionale di Confcommercio, condotta su un campione di imprese territoriali, i consumatori spenderanno una cifra che si aggira in media intorno ai 133 euro a persona. Nel Cesenate la stagione dei saldi invernali è una consuetudine molto attesa: come tutti gli anni, i saldi saranno apprezzati per l’ampia scelta di prodotti di moda, tendenza e qualità. I prezzi di maglieria, pantaloni, giacconi, scarpe, accessori non hanno subito aumenti, com’è accaduto ad altri settori che hanno risentito dell’inflazione. Confcommercio stima una crescita di oltre il 10% degli acquisti, grazie all’effetto traino dei saldi: un incremento che, di questi tempi, riteniamo incoraggiante. I saldi sono l’occasione per vivacizzare l’afflusso al centro storico e nelle altre parti di città in cui i negozi al dettaglio conservano un ruolo insostituibile: non ci stanchiamo mai di ribadire che la loro presenza dev’essere incentivata da parte degli enti pubblici. I negozi rendono più attrattiva la vita urbana: il loro sforzo costante dev’essere assecondato con azioni incisive dell’Amministrazione comunale, al fine di renderli accessibili e fruibili attraverso un sistema della sosta più capillare e confortevole".

Sottolinea l’importanza dei negozi di vicinato anche Giammaria Zanzini (Federmoda-Confcommercio), che dichiara: "per salvaguardare le poche insegne che riescono a restare accese, nonostante le grandi difficoltà del settore, è necessario che il consumatore faccia una scelta etica. Chiedo, pertanto, alle persone di mettersi una mano sulla coscienza e smettere di acquistare sulle grandi piattaforme on-line: per pochi spiccioli di risparmio, e in virtù di una comodità che non tiene conto dei costi sociali e ambientali, si stanno letteralmente uccidendo i negozi. Chiedo di scegliere le piazze e le strade dei centri storici, di comprare oggetti di qualità - possibilmente made in Italy - e fermarsi a mangiare qualcosa nei locali, godendo delle bellezze che ci circondano".

Maddalena De Franchis