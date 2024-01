Saldi invernali al via . Scatta la corsa agli affari,. Per ogni famiglia si stima una spesa media di 300 euro

Due mesi di tempo per strappare affari d’oro. Oggi scattano i saldi invernali, che dureranno 60 giorni e che, in base alle stime di Confcommercio, vedranno ogni persona interessata agli acquisti spendere una media di 137 euro, che si traducono in 306 a famiglia. "I dati sono incoraggianti - afferma il direttore Confcommercio cesenate Giorgio Piastra -. I saldi invernali sono uno dei momenti più attesi e di maggiore appeal per i consumatori, che avranno l’occasione di acquistare capi d’abbigliamento a prezzi molto convenienti, ma anche per gli imprenditori, visto che rappresentano una parte importantissima delle vendite stagionali: il 20% del lavoro dell’intero anno". Confcommercio registra un interesse maggiore da parte delle famiglie, che in ogni caso in cima alla lista delle loro priorità inseriscono il desiderio di chiarezza sui listini. Dunque ecco che Confcommercio fornisce gli immancabili consigli per evitare brutte sorprese. La possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato per esempio è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi. Per gli acquisti online i cambi o la rescissione del contratto sono sempre consentiti entro 14 giorni dalla ricezione indipendentemente dalla presenza di difetti, fatta eccezione per i prodotti su misura o personalizzati. Anche riguardo alla prova dei capi vige la discrezionalità del negoziante, mentre ovviamente i pagamenti elettronici non solo devono essere accettati, ma anzi l’intento è quello di incentivarli. E’ infine obbligatorio indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e, generalmente, il prezzo finale. In tutto il periodo dei saldi il prezzo iniziale sarà il prezzo più basso applicato nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi.

"Tra i capi più ricercati – riprende Piastra - spiccano quelli tipicamente invernali, anche in previsione delle temperature più fredde che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. I saldi rappresentano l’occasione ideale per far recuperare un po’ di ossigeno e la liquidità necessaria ai commercianti, in un contesto che li vede combattere da ormai troppo tempo con incertezze climatiche e normative. I negozi di vicinato in quest’ottica rappresentano una garanzia di professionalità e qualità, una vera opportunità per i consumatori in questo periodo dell’anno".

Anche Confesercenti sta ovviamente monitorando il contesto: "Quattro persone su dieci – si legge nella nota diffusa e firmata da Beniamino Campobasso, Presidente nazionale di Fismo - hanno già pianificato di comprare in saldo e c’è un ulteriore 56% che acquisterà in caso di offerta interessante. Ma il cambiamento climatico complica la partita dei commercianti: le temperature eccezionalmente miti registrate tra ottobre e dicembre hanno quasi dimezzato (-46%) gli acquisti delle collezioni autunno-inverno e i negozi arrivano ai saldi senza avere praticamente mai avuto l’occasione di venderle a prezzo pieno. Sui saldi, i negozi fisici mantengono saldamente la preferenza dei consumatori: li sceglie l’83%, contro il 51% che prevede di acquistare online. A convincerli è la sensazione di avere più garanzie presso un punto vendita fisico. Bisogna però rivedere le norme che disciplinano le vendite di fine stagione perché i saldi iniziano in un periodo eccessivamente precoce".