Saldi, oggi la partenza "Occhio ai prezzi esposti"

di Annamaria Senni

L’attesa per l’inizio dei saldi estivi è finalmente finita. Chi aspettava di potersi comprare un capo della stagione primavera-estate 2023 in sconto, da oggi potrà andare a caccia delle offerte. Dai costumi da mare ai sandali, dagli orecchini alle borse di paglia, per sei settimane gli amanti dello shopping potranno rinnovare il proprio guardaroba a prezzi scontati. "Le parole chiave di questi saldi estivi sono fiducia e trasparenza - dice il direttore di Confcommercio cesenate Giorgio Piastra - secondo le stime di Confcommercio quest’anno per l’acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 213 euro, pari a 95 euro pro capite". Ora che la stagione estiva è veramente iniziata le aspettative di vendita da parte dei commercianti nel periodo dei saldi sono alte. "Quello che chiediamo ai consumatori - aggiunge Corrado Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio - è di comprare dai nostri negozianti che hanno una funzione importante in città e hanno dovuto affrontare grossi sacrifici, dalla pandemia alla guerra, dal caro bollette all’alluvione".

Il tema dei saldi continua da anni a dividere la categoria dei commercianti, tra chi ritiene che i saldi dovrebbero esserci tutto l’anno per abbattere la concorrenza delle vendite online, e chi invece lamenta che inizino troppo presto. "Il caldo è arrivato da poco e molti negozianti preferirebbero continuare a vendere a prezzo pieno per una buona parte di luglio - dice Graziano Gozi, direttore di Confesercenti Ravenna-Cesena - ma i saldi estivi restano un tema interessante perché possono permettere al negoziante di svuotare il magazzino e al consumatore di trovare un capo a prezzo scontato".

La novità di quest’anno è che, nei capi in vendita, oltre all’indicazione della percentuale di sconto e al prezzo finale, sui cartellini deve essere indicato anche il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni. È l’associazione dei diritti utenti e consumatori (Aduc) che dà le indicazioni dei comportamenti da tenere agli affezionati dei saldi. La regola base è ricordare che se il prodotto acquistato ha un difetto, si ha diritto a riparazione, cambio o restituzione dei soldi, entro i due anni dall’acquisto. Per gli affezionati dell’appuntamento dei saldi poi, consiglia Aduc, sarebbe bene fare un giro nei negozi per controllare prima della partenza dei saldi estivi i prezzi sui cartellini dei prodotti che interessano, prenderne nota e vedere se il giorno dei saldi il prezzo di partenza è lo stesso.