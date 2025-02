Sale giochi, controlli sulle distanze

Sul territorio di Cesenatico saranno effettuati dei controlli, per stabilire se le sale giochi rispettano le distanze dai luoghi sensibili. Ricordiamo che, in base ad una legge regionale, non possono essere attive sale scommesse e sale giochi per adulti, ad una distanza inferiore a 500 metri da scuole, centri di aggregazione giovanile, impianti sportivi, palestre ed altri edifici frequentati da minorenni. In base a tale legge, a Cesenatico vennero chiuse una decina di sale scommesse, fra cui alcune presenti in zone centrali come viale Roma, il lungomare viale Carducci, viale dei Mille e viale Torino; inoltre diverse ricevitorie e tabaccherie furono obbligate ad eliminare le Videolottery. Il Consiglio di Stato ha deciso che un esperto del Politecnico di Milano debba effettuare entro 120 giorni delle verifiche sulla distanza di diverse sale giochi di Cesenatico dai luoghi sensibili. L’ordinanza del Consiglio fa riferimento ad un ricorso da parte della società Romagna Giochi S.r.l., nei confronti del Comune di Cesenatico, la Regione Emilia Romagna e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. La società appellante, titolare di alcune sale Videolottery, aveva già impugnato un ricorso al Tar Emilia Romagna dopo la delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna, che ha vietato, come si legge nell’ordinanza, non solo le aperture di locali dedicati al gioco lecito, ma anche la conduzione di sale gioco e sale scommesse già operanti alla data della sua entrata in vigore, le quali si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri rispetto ad una serie di luoghi sensibili.

g.m.