Sale la voglia di mare. La stagione turistica del Quartiere Ponente si apre il primo marzo

Arrivati appena alla terza decade di febbraio, circola già una gran voglia di mare e quest’anno in riviera c’è chi gioca d’anticipo per inaugurare la bella stagione, abbondantemente prima della data d’inizio della primavera. Fra meno di una settimana, sabato 1° marzo, la zona Ponente di Cesenatico inaugura ufficialmente la stagione estiva 2025. L’obiettivo di alcuni operatori economici, con in testa Alberto Papperini del Bagno Adria, è riuscire a portare la stagione turistica a 8 mesi. Ovviamente non si fa il bagno al mare e non si prende il sole sui lettini, ma è aperto il servizio bar e ristorazione. Oltre allo stabilimento balneare di cui è concessionario l’ex capogruppo del Movimento 5 Stelle, nella zona Ponente della città sabato prossimo saranno aperte gelaterie, piadinerie, ristoranti, bar, campeggi, aree camper, hotel, residence, edicole, parrucchiere, negozi di abbigliamento, tabaccherie e market. Gli operatori turistici puntano sul fatto che c’è la possibilità di usufruire di aree pubbliche come il parco di Ponente, la pineta, i campi sportivi e le piste ciclabili, servizi che garantiscono un alto grado di qualità della vita e del soggiorno, tuttavia in bassa stagione tutto dipenderà come sempre dalle condizioni meteo.

La crescita del Quartiere di Ponente ha avuto una forte accelerata negli ultimi anni, grazie ad investimenti pubblici e privati. Inoltre le ottime notizie di riqualificazione che giungono dalla zona delle colonie porterà nuova linfa e prospettive. In marzo sono già infatti in calendario eventi importanti organizzati dall’Accademia Acrobatica che porteranno parecchi turisti sportivi; a fine marzo aprirà il Cesenatico Camping Village che ha la piscina riscaldata, mentre in prospettiva c’è un ambizioso progetto del gruppo Falkensteiner, con alberghi, villaggi, residence e residenziale di qualità , che possono trasformare il brutto anatroccolo in un bel cigno. Ovviamente non c’è soltanto Ponente che si sveglia dai torpori dell’inverno.

Nella zona Levante di Cesenatico il 1° marzo inaugura la stagione 2025 anche la storica Piadineria adiacente il ponte di viale Roma sulla Vena Mazzarini, e sempre sabato riapre il ristorante pizzeria 3 Caravelle sul lungomare viale Carducci angolo via Venezia. Il 1° marzo inaugurerà anche il bar del Circolo tennis di viale Cesare Abba con una gestione tutta "made in Cesenatico". Il 14 marzo inaugurerà il Cafè degli Artisti, lo storico locale sul lungomare viale Carducci, dedicato ai bikers ed agli appassionati di musica rock. Il 15 marzo aprirà la stagione 2025 lo storico Bagno Milano della famiglia Battistoni di fronte al grattacielo e sarà aperto anche il Bagno Veneto. I buongustai al mare non hanno che l’imbarazzo della scelta, basti pensare ad esempi che lo storico ristorante Teresina, il Maré e il Riviera sono praticamente sempre aperti. Lungo le due aste del porto canale dal 1° marzo si attende un’autentica rivoluzione, perchè da quel giorno i ristoranti ed i locali caratteristici nel cuore del borgo marinaro, avranno la possibilità di installare le pedane esterne e, nella zona del Museo della Marineria, di installare ombrelloni e coperture non fisse. Questo consentirà nelle belle giornate di sole di poter gustare i piatti di pesce e gli aperitivi all’aperto, in una coreografia arricchita da un porto del primo Medioevo.