Salgono le quotazioni dei bianconeri

Sette giornate del campionato di serie B sono poche ma qualche prima indicazione l’hanno data su chi può puntare con decisione alla promozione in serie A, ossia a raggiungere i primi due posti in cadetteria per accedervi direttamente oppure arrivarci vincendo i playoff. Chiaro che nel novero delle più accreditate (le quote sono una media di diverse agenzie) rispetto alle previsioni estive sia entrato di forza anche il Pisa, ora in testa con tre punti sullo Spezia. I toscani però nonostante tutto non vengono considerati i favoritissimi, in vetta alle previsioni dei bookmakers restano tre grandi indiziate dei pronostici estivi ossia Palermo, Sassuolo e Cremonese. In grande ripresa, dopo l’arrivo del nuovo mister Sottil al posto di Pirlo, la Sampdoria a 3,50 insieme a Spezia e Pisa. Così nel mondo delle scommesse al momento Palermo, Cremonese e Sassuolo vengono dati a 2.

Il Cesena sta salendo di forza come considerazione e dopo il successo sul Mantova è in settima posizione insieme all’ambizioso Brescia a 4,50. Tanta fiducia quindi nei bianconeri quinti nella classifica di B che stanno convincendo come gioco e risultati, anche se l’obiettivo primario è la salvezza. I romagnoli sono davanti a formazioni come la Salernitana (5,50), il neo retrocesso Frosinone e il Modena (entrambe a 7,50) dell’ex Bisoli che sul mercato hanno investito di più. Tra le neopromosse dalla C la più considerata è proprio il Cesena, alle sue spalle il Mantova 7,50. La classifica per la A compilata dalle agenzie di scommesse (aggiornata dopo l’ultimo turno di campionato) vede in testa Palermo, Cremonese e Sassuolo a 2, Sampdoria, Spezia e Pisa 3,50, Brescia e Cesena 4,50, Salernitana 5,50, Frosinone, Modena, Mantova e Bari 7,50, Catanzaro, Cittadella e Juve Stabia 15, Sudtirol 16, Reggiana 21, Cosenza 26, Carrarese 51.