Salotto commerciale sotto i ferri. Si abbellisce galleria Urtoller

Centocinquantamila euro investiti dall’amministrazione comunale per il restyling di galleria Urtoller, uno dei quattro similari spazi commerciali del centro storico realizzati a cavallo tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, insieme alle gallerie Almerici, Oir e Isei. In corso Cavour troviamo anche galleria Cavour che avrebbe dovuto essere rigenerata una decina di anni fa e destinata ad attività alimentari e gastronomiche, ma il progetto non andò in porto.

Dopo una serie di interventi succedutisi sui manti dei luoghi aperti, a partire da piazza del Popolo nel 1994 sino alle Tre Piazze completate nel 2022, la giunta si inoltrerà quest’anno in un terreno finora insondato, la riqualificazione degli spazi esclusivi del commercio. "Il progetto è in fase finale di gestazione e presto lo condivideremo – informa l’assessore ai lavori pubblici Christian Castorri (foto in alto)–, già abbiamo informato l’amministratrice del condominio e il nostro intento è di renderne edotti attività commerciali e residenti. Ciò che vogliamo evitare è lo svolgimento dei lavori nei periodi di maggior lavoro dei commercianti e, se tutto andrà bene, l’opera potrà essere cantierabile dall’autunno, rispettando così la tabella di marcia". "Concretamente – entra nel merito l’assessore Castorri – realizzeremo la nuova pavimentazione in raccordo con quella all’inizio della galleria che riprende il manto dei marciapiedi di via Fantaguzzi, alllineeremo quindi il marciapiede che dà su corso Mazzini e procederemo alla nuova illuminazione della galleria. Si tratta di un intervento non complesso che verrà realizzato, ribadisco perché ci teniamo molto, senza arrecare eccessivi disagi alle attività".

Potrebbe rimanere un intervento sporadico, una tantum, quello su galleria Urtoller, ma anche no: potrebbe pure essere il primo di una serie che, in modo cadenzato, prosegua nelle altre gallerie. Galleria Isei, ad esempio, avrebbe bisogno come minimo di un potenziamento dell’illuminazione, galleria Oir di un restyling più generale e anche galleria Isei, la meno terziarizzata e ampia, di un abbellimento significativo.

Da parte delle associazioni di categoria più volte sono stati lanciati appelli all’amministrazione di proseguire l’opera delle riqualificazioni avviate in piazze e strade del centro, con adeguati interventi su gallerie e porticati. A proposito di questi ultimi, ci sono in particolare quelli di via Zeffirino Re e piazza del Popolo a versare in condizioni non adeguate, ma finora nessun intervento è stato avviato perché non è stata stretta l’intesa tra amministrazione comunale e proprietari privati che debbono coinvolgersi economicamente. Ciò vale anche per il porticato più illustre, quello di corso Mazzini, mentre invece quello di via Fantaguzzi venne rimesso in sesto in occasione dei lavori sulla via, così come accadrà per quello di corso Garibaldi in occasione dei lavori per la nuova Pinacoteca.

Galleria Urtoller venne inaugurata nel 1968 dopo un impegnativo intervento di rigenerazione dello storico palazzo Urtoller condotto dal privato e nel breve volgere di pochi mesi riuscì a riempire i locali commerciali dove nel corso degli anni si sono succedute attività anche di grande prestigio, alcune delle quali, come la storica oreficeria Manuzzi solo per citarne una, ancora presenti e che oggi si affiancano ad attività innovative condotte da giovani commercianti. Di tutte le gallerie è quella che ha registrato la tenuta migliore delle attività commerciali, ma qualche vetrina si è spenta anche lì.