Salta D’Aversa: andrà ad Empoli Cesena spiazzato, ma c’è Mignani

La questione allenatore si stava tirando un po’ troppo per le lunghe e alla fine la tanto temuta doccia fredda, ecco che è arrivata. Roberto D’Aversa andrà ad Empoli. In Toscana l’accordo lo danno oramai per fatto. Sfumati Di Francesco e Viali, come successori di Davide Nicola ormai promesso sposo del Cagliari, l’Empoli si è prepotentemente inserito per Roberto D’Aversa. Il nome dell’ex Lecce è uscito un po’ a sorpresa ad Empoli, domenica in tarda serata, e nella giornata di ieri ha preso sempre più consistenza, fino all’incontro del pomeriggio con il presidente Fabrizio Corsi e il direttore sportivo Roberto Gemmi. Un incontro che ha ovviamente spiazzato e non poco il Cesena con cui D’Aversa aveva di fatto già raggiunto un accordo per rimettersi in gioco in Serie B. Accordo che prevedeva due anni di contratto. La settimana scorsa l’ex allenatore di Parma e Sampdoria, aveva anche visitato due volte il centro sportivo bianconero e cercato casa in città. La firma, però, era prevista soltanto per la giornata odierna, in attesa che il Cesena raggiungesse l’intesa sulla risoluzione di contratto con l’allenatore Domenico Toscano. Quella è arrivata, Toscano è già in Sicilia, a Catania, ma il Cesena si ritrova ancora senza allenatore. Ora c’è da capire quanto realmente sarà rimasto spiazzato il ds bianconero Fabio Artico dalla decisione di Roberto D’Aversa e se l’alternativa all’ex Lecce è già pronta. Artico sapeva che D’Aversa avrebbe voluto rimanere in A, tanto è che già da giorni ha pronto un piano B. Dovrebbe trattarsi di Michele Mignani, già contattato da Artico quando pareva che D’Aversa dovesse andare a Venezia. Originario di Genova ma senese di adozione, 52 anni, Mignani, ex difensore, appena terminato di giocare ha iniziato a Siena con la panchina degli Allievi e della Primavera, poi a Latina nello staff di Beretta e di Breda. Da primo allenatore ha cominciato a Olbia in D con promozione per ripescaggio, poi la sua Siena in C con la prima stagione persa in finale playoff con il Cosenza dopo essere arrivato secondo nel girone. Approda poi a Modena in C al posto di Zironelli nel novembre 2019, stagione del Covid: la squadra si piazza al nono posto ma società rifiuta di fare i playoff. L’anno dopo sempre in Emilia è quarto e ai playoff va fuori in modo rocambolesco subito con l’Albinoleffe. Riparte in C da Bari e vince il campionato con tre gare di anticipo. L’anno successivo, stagione 2022-23, in B è terzo con 65 punti e perde la A nel recupero della finale playoff proprio a Bari contro il Cagliari (gol di Pavoletti) dopo che aveva pareggiato in Sardegna. Confermato, rinnova il contratto fino a giugno 2025, ma a inizio ottobre scorso, dopo 10 punti in nove gare e dodicesimo, viene esonerato. Il 3 aprile di quest’anno torna in pista a Palermo al posto di Corini, conserva la sesta posizione e ai playoff dopo avere eliminato la Sampdoria va fuori in semifinale contro il Venezia. Mignani, ieri, aspettava notizie da Artico. Chissà che oggi non arrivi già a Cesena. Poi, ci sono pure Eugenio Corini, Leonardo Semplici e piace Marco Zaffaroni.

Sabrina Vinciguerra