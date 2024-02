Salto di categoria, l’ex mister Bisoli: "Questo Cesena non sbaglierà"

Per adesso si osserva il distacco dalla seconda, qualcuno magari a bassa voce dirà che la matematica certezza della serie B potrebbe arrivare quella certa domenica...insomma, si inizia a pensare al tanto desiderato ritorno del Cesena nel campionato che più gli si addice. Pierpaolo Bisoli, il tecnico che a Cesena ha lasciato un segno profondo guidando i bianconeri per una volta alla promozione dalla C alla B, oltre ai trionfi di Piacenza e Latina che per due volte portarono alla serie A.

Mister Bisoli, a Cesena si inizia a sognare la B. Questo però può portare a pericolose distrazioni.

"No, non credo. Non con un allenatore sempre sul pezzo come Toscano, né con un pubblico come quello bianconero che ti spinge verso l’obiettivo. C’è troppa voglia di arrivare a questa vittoria".

La società ha deciso di rinnovare in anticipo i contratti di De Rose, Prestia e Silvestri. Cosa ne pensa?

"Anche in caso di salita in serie B servirà una base di questo gruppo per dare continuità. C’è molta differenza fra serie C e B, ma con l’entusiasmo e il gruppo affiatato si può ovviare. Se andiamo a vedere negli ultimi anni almeno una delle neopromosse è stata protagonista in serie B".

Sotto quali aspetti c’è un maggiore salto di qualità tra serie C e B?

"Innanzitutto quello tecnico e quello atletico. Poi non dimentichiamo che in serie B ci sono fomazioni già ben consolidate e a differenza della C, dove si trovano più giovani per via dei minutaggi, ci sono più giocatori esperti".

Va detto che questo gruppo sta dominando il suo girone.

"Bisogna riconoscere al Cesena una grande continuità visto che non perde dalla prima giornata. È vero che molte delle squadre che dovevano restare in alta classifica stanno facendo flop, ma penso che oltre ai loro demeriti ci siano molti meriti del Cesena per come sta andando questo campionato".

Come fanno gli allenatori in attesa di panchina, lei la domenica va a vedere i vari campionati. Quali sta seguendo?

"In questo periodo ho visto molta serie B e anche la C, a Cesena non sono mai venuto perché non mi piace disturbare chi lavora, sono fatto così. Però l’ho seguito in televisione".

Allora ha potuto vedere i giovani che si stanno mettendo in mostra.

"Ho visto un Berti maturato rispetto a due anni fa e cresciuto anche come forza fisica. Anche in Pieraccini, devo dire, ho visto un ragazzo che ha prospettiva e che il Cesena dovrebbe tenersi stretto".

Mentre osserva gli altri magari arrivano proposte per lei?

"Sì qualche cosa è arrivata ma non mi ha entusiasmato. Negli ultimi anni ho fatto salvezza a Cremona, poi a Cosenza e finale playoff col Sudtirol: penso che il lavoro debba essere valorizzato, per questo aspetto l’occasione giusta".

Roberto Daltri