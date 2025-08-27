Saluta Ogunseye . Arriva Castagnetti

Valigie pronte per Roberto Ogunseye, che è in partenza dalla Romagna con destinazione Perugia.

L’uscita dalla rosa bianconera del centravanti ex Modena ha contestualmente dato l’accelerata decisiva per l’arrivo di Michele Castagnetti con il quale l’accordo c’è già da alcuni giorni anche se per la firma si attende solo che il centrocampista classe ’89 sistemi le ultime questioni economiche con la Cremonese.

Due operazioni sulle quali il ds Filippo Fusco stava già lavorando da tempo: per Ogunseye si era mosso con decisione anche il Gubbio, alla fine però c’è stato l’affondo del Grifone a caccia di rinforzi dopo l’avvio deludente in campionato: solo un pari per i perugini contro la matricola Guidonia Montecelio.

A proposito di uscite, anche Raffaele Celia potrebbe cambiare casacca prima della chiusura delle trattative, ma al momento per l’ex Spal non ci sono piste calde.

L’arrivo di Castagnetti aggiunge alla linea mediana qualità ed esperienza anche se nel ruolo di playmaker basso, in questo momento, è difficile pensare di privarsi di un Tommaso Berti in grande forma e che a Pescara è risultato tra i migliori giocatori in campo.

Per dichiarare chiusi i lavori di mercato all’appello ora manca un difensore che potrebbe arrivare in prestito dalla categoria superiore, mentre rimangono solo voci, al momento, quelle di un interessamento del Cagliari per Cristian Shpendi che dovrebbe quindi rimanere in riva al Savio almeno fino a gennaio.

Domani intanto è atteso a Cesena l’arrivo del presidente John Aiello che si tratterrà fino a lunedì e sarà quindi presente in tribuna all’Orogel Stadium Manuzzi sabato sera per la prima casalinga del Cavalluccio contro l’Entella.

