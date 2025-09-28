Salute e benessere scendono in piazza

La salute va in piazza. Oggi dalle 10 alle 17, San Piero in Bagno ospiterà in largo Moutiers, all’interno di Festinval, l’iniziativa ’Salute e Benessere in Piazza’, evento di prevenzione e promozione degli stili di vita sani.

"Al centro della giornata - rimarca il sindaco di Bagno di Romagna Enrico Spighi – ci saranno la medicina generale e l’impegno della comunità sanitaria locale, grazie al coordinamento del Primario Cosimo Ludovico, insieme al Direttore sanitario di Terme Santa Agnese di Bagno, Monica Raimondi, che hanno reso possibile questo importante lavoro di squadra".

L’appuntamento si inserisce nel programma della Wellness Week Foundation e arricchisce il secondo weekend di Festinval 2025, promosso dalla Pro loco di San Piero in Bagno, dopo il grande successo di pubblico e partecipazione dello scorso fine settimana.

"Importante il contributo di Terme Santa Agnese, punto di riferimento per la salute e il benessere- sottolinea poi il primo cittadino di Bagno di Romagna-, accanto ai medici della medicina generale della Valle del Savio, agli infermieri di famiglia e di comunità, alla Croce Verde di Gambettola, al Dipartimento di Sanità pubblica, e con il supporto del Distretto di Cesena e Valle del Savio dell’Azienda Usl Romagna, dell’Ordine dei Medici di Forlì-Cesena e della Società Fadoi".

Una giornata, dunque, costruita grazie alla collaborazione di tanti professionisti, dedicata alla salute e alla prevenzione, che merita la partecipazione di tutta la cittadinanza. "Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questo importante appuntamento", è l’appello finale del sindaco.