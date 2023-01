Salute e corretta alimentazione nell’incontro con Ricca Rosellini

Salvatore Ricca Rosellini è l’esperto che apre un ciclo di conferenze pubbliche sui temi della sanità e del benessere, organizzato con il patrocinio del Comune. L’appuntamento è questa sera alle 20.45, nel salone del Circolo Arci di Borella, dove Rossellini sarà il relatore del tema ’Alimentazione e salute dell’apparato digerente’. È l’occasione per conoscere uno specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. In questo incontro l’esperto parte dal presupposto che l’alimentazione è un pilastro della salute, quindi un corretto regime alimentare è alla base di una vita in salute, tant’è che la stessa Oms stima che un terzo della malattie cardiovascolari e dei tumori possono essere evitati grazie ad un equilibrato e sano comportamento a tavola. L’apparato digerente è fondamentale per il corretto funzionamento dell’organismo, in quanto permette al corpo di ottenere il nutrimento e l’energia di cui ha bisogno da quello che mangiamo.

Le malattie gastroenterologiche sono tra le più diffuse nella popolazione italiana. Alcune di esse sono caratterizzate da sintomi acuti che possono portare a manifestazioni gravi come l’emorragia digestiva e richiedere interventi di emergenza. Altre patologie, invece, hanno un decorso prolungato nel tempo e tendono a divenire permanenti, con un pesante impatto sulla qualità della vita dei malati. Con il passare degli anni gli organi invecchiano. Le cattive abitudini alimentari, la mancanza di esercizio fisico, stress e l’ansia, possono portare alla comparsa di difficoltà che colpiscono il nostro sistema digestivo, come il reflusso gastroesofageo, stitichezza, colite, indigestioni e malattie che interessano organo del tratto gastrointestinale.

Giacomo Mascellani