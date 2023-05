Salute e prevenzione, ‘Prenditi Cuore di Te’ spostata al 3 giugno

La giornata dedicata alla salute ’Prenditi Cuore di Te’ prevista per oggi è rinviata a sabato 3 giugno. La decisione, presa in accordo dai promotori, cioè Ausl Romagna e Comune di San Mauro Pascoli, è dettata dall’emergenza che sta interessando tutta la Romagna in questi giorni e che rende di fatto inopportuno procedere con l’iniziativa.

La giornata dedicata agli stili di vita sani e alla prevenzione cardiovascolare sarà recuperata in tutto il suo programma sabato 3 giugno sempre alla Casa dei Sammauresi. Medici e infermieri dell’ospedale Bufalini di Cesena e dei servizi territoriali insieme all’Amministrazione comunale e ai volontari delle Associazioni del territorio daranno vita a una serie di incontri informativi e di educazione alla prevenzione cardiovascolare, diffondendo le buone pratiche per corretti stili di vita (attività fisica, alimentazione sana, stop al fumo), anche attraverso laboratori e attività all’aperto.

L’iniziativa si colloca all’interno del Piano regionale della prevenzione e di una specifica programmazione dell’Ausl Romagna che vede Dipartimento di Sanità Pubblica, Distretti e Comuni collaborare per promuovere la salute coinvolgendo e raggiungendo non solo chi già è affetto da qualche patologia ma l’intera cittadinanza.

Obiettivo della giornata, far conoscere i rischi connessi alle malattie cardiovascolari e l‘importanza della prevenzione e di un corretto stile di vita, poiché i comportamenti scorretti, come la cattiva alimentazione, la sedentarietà e il fumo, cominciano ad avere effetti nocivi sull’apparato cardiovascolare già in età precoce.

Il Programma della giornata – sabato 3 giugno

L’iniziativa si aprirà alle 10 alla Casa dei Sammauresi con una serie di incontri su prevenzione e stili di vita. Durante la giornata si terranno anche momenti di promozione dell’attività fisica. Venite a conoscere “MetroSanMauro”, la metropolitana pedonale che consente al cittadino di fare attività sportiva in piena sicurezza. Nel corso della giornata ci saranno quattro partenze dalla Casa dei Sammauresi: ore 10,00 ore 11,00 ore 15,00 e ore 16,00. Alle ore 10,30 premiazione degli alunni e genitori volontari che hanno partecipato al progetto Piedibus.

Dalle ore 9,00 alle ore 11,00 possibilità di misurare pressione arteriosa e glicemia capillare grazie ai volontari Anteas. Dalle 15 in poi attività dedicate all’educazione fisica e all’alimentazione.