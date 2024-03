Salute e tecnologia: l’impegno del Rotary al Da Vinci

All’Istituto superiore Leonardo Da Vinci di Cesenatico, il Rotary Club Cervia-Cesenatico e il Rotary Club Romagna hanno consegnato dei materiali per la didattica, nell’ambito di due progetti distrettuali del Rotary International, sulla salute alimentare e sulle Stem. In particolare, il distretto Rotary 2072 Emilia Romagna e Repubblica di San Marino promuove l’iniziativa "A casa e a scuola in salute", consegnando opuscoli informativi a tutti gli studenti e tenendo lezioni sulla prevenzione dei disturbi alimentari. I quaderni donati alla scuola affrontano i temi inerenti stili di vita, dipendenza da fumo, alcol e droghe, dipendenza da smartphone e internet, cyberbullismo, l’adolescenza, ambiente e salute. Il progetto è curato dalla Commissione distrettuale Salute presieduta dal dottor Salvatore Ricca Rosellini, con il patrocinio della Regione e del Ministero dell’Istruzione.

Per quanto riguarda il progetto Stem, sono state donate 15 schede programmabili che saranno utilizzate per il corso sulla robotica, nell’ambito di un capitolo più ampio riguardante i progetti Pnrr, che il Leonardo Da Vinci ha messo in campo, con l’obiettivo di incrementare le competenze di ambito scientifico-ingegneristico negli alunni. Il dirigente Massimo Dellavalle ha evidenziato come queste iniziative si inseriscano nella già ricca collaborazione che le associazioni del territorio hanno con il Da Vinci.

g.m.